Com gelo no tornozelo, Chaby (Belenenses) saiu desolado de maca

Com gelo à volta do tornozelo esquerdo, Chaby saiu desolado da Amoreira e seguiu de ambulância para uma unidade hospitalar, onde lhe foi diagnosticado uma entorse da tibiotársica esquerda, embora aguarde nova avaliação. O médio ficou logo muito queixoso após o lance com Bruno Gomes e até o treinador Silas admitiu que podia ser uma lesão grave. [Fotos: Tiago Silva, enviadas via Facebook]