Divulgada a primeira imagem de como será o hotel de Cristiano Ronaldo em Madrid

Depois de Lisboa e Funchal, Cristiano Ronaldo vai ter um hotel em Madrid. A licença de construção já foi emitida pelo que as obras do Pestana CR7 Madrid Lifestyle Hotel arracarão em breve. Terá 160 quartos, rooftop bar e restaurante e vai situar-se na Gran Vía, n.º29, onde se localiza a famosa livraria espanhola Casa del Libro, que irá manter-se no piso térreo. Esta sexta-feira já ficou a saber-se como serão os quartos.