Em casa de Alexis há mais três que querem o número '7'... e dois deles têm quatro patas

A camisola '7' do Manchester United voltou ao mercado esta semana - estava sem dono há um ano... - e passou de imediato a ser uma das mais vendidas. Afinal, agora tem o nome de Alexis Sánchez. E a disputa começa logo em casa - ou melhor, no The Lowry Hotel, onde o chileno está provisoriamente instalado com a família desde segunda-feira -, como se vêm por estas fotos que o avançado partilhou na Internet.