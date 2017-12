Família unida no apoio a Ronaldo: «Presos ao amor»

Depois de o jornal 'El Mundo' ter divulgado na terça-feira que o Fisco espanhol pediu em tribunal a prisão de Cristiano Ronaldo, o internacional português deixou nas redes sociais uma fotografia com os três filhos mais novos, Mateo, Eva e Alana Martina, com a legenda "Estou preso a estes bebés lindos". Mas não foi o único a utilizar a palavra 'preso'. Também a irmã, Kátia Aveiro, publicou durante a noite uma mensagem no Instagram. "E a união e a alegria continua, com amor paz e as bênçãos de Deus na nossas vidas... escreveu na legenda da fotografia - onde se vê o clã Aveiro e alguns amigos a jantar em Madrid -, juntamente com as hashtags: 'familia', 'amigos', 'presos a deus e ao amor', 'que venha 2018', 'deus poe pessoas maravilhosa na nossa vida', 'sou feliz tantas vezes', 'deus no comando'.