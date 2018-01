Federação convidou 35 pessoas sem-abrigo para jantar na Cidade do Futebol

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), em parceria com a Associação Conversa Amiga (ACA), promoveu um jantar de ano novo para 35 pessoas sem-abrigo na Cidade do Futebol, como forma de alertar para um flagelo que atinge a sociedade portuguesa. Além do jantar, houve uma visita às instalações da Cidade do Futebol, incluindo os balneários, e convívio com vários funcionários da FPF, entre os quais os diretores Pedro Pauleta e Mónica Jorge. [Fotos: Diogo Pinto/FPF]