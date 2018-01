Federer não contém as lágrimas ao levantar mais um troféu

Roger Federer conquistou este domingo o seu 20.º título do 'Grand Slam' ao vencer o Open da Austrália pela sexta vez, segunda consecutiva. Recordista absoluto de títulos do 'Grand Slam', o tenista de 36 anos juntou-se também aos dois jogadores com mais vitórias no primeiro 'major' do ano, o australiano Roy Emerson e o sérvio Novak Djokovic, também vencedores em seis ocasiões [Fotos: Reuters]