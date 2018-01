Filhos homenageiam Mourinho em dia de aniversário

Os filhos de José Mourinho, Matilde e José Mário, partilharam fotografias ao lado do pai no Instagram, homenageando o treinador do Manchester United no dia do seu 55.º aniversário. "Parabéns ao melhor pai que existe! Muito amor de mim e do bebé gorducho!", escreveu Matilde na legenda da imagem onde surgem os dois irmãos