Icardi sem pudores com Wanda Nara "no paraíso"

São talvez dos casais mais polémicos no mundo do futebol. Mauro Icardi e Wanda Nara estão, por estes dias, a aproveitar a paragem do campeonato italiano com uma escapadinha ao "paraíso", como a mulher do jogador do Inter escreveu nas redes sociais. E o paraíso é tal que o argentino não se inibe de estar (quase) como veio ao Mundo