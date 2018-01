Irina Shayk deixa todos de boca aberta com novidade

Irina Shayk tem publicado no Instagram várias fotos tiradas num local paradisíaco e os seus seguidores não deixaram passar o pormenor da aliança que exibiu numa das imagens. Mesmo com a novidade surpreendente, o facto é que os fãs da manequim russa preferiram a foto mais recente na qual se vêem... as costas: 300 mil 'likes' em pouquíssimas horas