Megan Fox 'brasileira' ou o caso de uma sósia melhor do que a encomenda

Pensava que era a Megan Fox? Está enganado... é apenas a sósia brasileira da atriz. A modelo Cláudia Alende tem mais de 10,2 milhões de seguidores no Instagram. Foi segunda classificada no concurso Miss Bumbum de 2014, mas o que mais lhe deu projeção internacional foram as suas semelhanças com a atriz norte-americana.