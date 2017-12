Mourinho e a concorrência desleal do City: foi nestes jogadores que o United gastou mais de 300 milhões

Em duas temporadas, José Mourinho gastou mais de 300 milhões de euros para reforçar o plantel do Manchester United, mas na terça-feira, depois do empate caseiro frente ao Burnley, o treinador português disse que os milhões investidos "não chegam para competir com o Manchester City". Os red devils gastaram mais de 300 milhões comprar... seis jogadores. [Fotos: Reuters, EPA e Getty Images]