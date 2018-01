Onze do ano da UEFA com ausência milionária e recorde de Ronaldo

A UEFA anunciou esta quinta-feira o melhor onze de 2017, que contou com a maior participação de sempre na escolha levada a cabo no site do órgão que gere o futebol europeu: quase 8,8 milhões de participantes. Cristiano Ronaldo, sem surpresas, volta a ser escolhido para o ataque naquela que é a sua 12.ª presença nesta escolha, um número recorde. Surpresa é talvez a ausência de Neymar, o mais caro jogador da história do futebol mundial (custou 222 milhões ao PSG), deste onze...