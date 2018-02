Quatro jogadores do FC Porto neste onze da Champions... pelos piores motivos

O site de estatísticas 'Squawka' elaborou um onze com base nos piores registos de jogadores na primeira mão da primeira ronda de jogos dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Nos quatros encontros disputados, o destaque é o FC Porto, que surge com quatro elementos. Seguem-se Paris Saint-Germain, Tottenham e Basileia, todos com dois cada. O onze fica fechado com um futebolista da Juventus.



Fotos: Movenotícias, Reuters, EPA