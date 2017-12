Sporting homenageia Edu Ferreira

O Sporting partilhou uma fotografia no Twitter em forma de homenagem a Edu Ferreira, jovem jogador do Boavista que faleceu este domingo aos 20 anos. "O Sporting apresenta aos familiares de Edu Ferreira, bem como ao Boavista e a toda a família boavisteira, as mais sentidas condolências e toda a solidariedade neste momento de dor", escreveram. A imagem é de 9 de dezembro, no Bessa, antes do jogo entre as duas equipas: na altura, os leões entregaram uma camisola com o nome de Edu Ferreira ao Boavista.

O Benfica e o Belenenses também já publicaram mensagens de condolências nas redes sociais.