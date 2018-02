Tenistas portuguesas espalham charme na Estónia

A Seleção Nacional feminina de ténis está na Estónia onde vai disputar o Grupo 1 da Zona Europa-África da Fed Cup e antes do jantar oficial as jogadoras partilharam fotos nas redes sociais. Neuza Silva, Francisca Jorge, Maria Inês Fonte, Maria João Koehler e Inês Murta encantaram tudo e todos com o seu charme...