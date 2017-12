Foram estes os jogadores que mais inspiraram Gonçalo Guedes

Em jeito de balanço a 2017, Gonçalo Guedes reconhece em entrevistaao site da UEFA que dificilmente poderia ter pedido um melhor ano. O internacional português, de 21 anos, sublinha as "várias mudanças" que viveu ao longo dos últimos meses, que no final de contas considera terem sido absolutamente fundamentais no seu processo de crescimento enquanto jogador. E elege os jogadores que mais o influenciaram.