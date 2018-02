Adepto do FC Porto deu resposta a Liverpool e aí está a música que vai dar que falar

O FC Porto recebe o Liverpool no próximo dia 14 na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e, para aquecer o ambiente', os adeptos dos dois clubes já vão aquecendo as gargantas. Primeiro, do lado do Liverpool, adaptou-se uma famosa música dos The Archies dos anos 60, o mesmo som que, agora, um grupo de adeptos do FC Porto do blog Camisola Nove também adaptou com os nomes de Brahimi, Aboubakar e... é melhor ouvir!