Alexis já assinou pelo United mas continua a ser perseguido por isto que disse no Arsenal

"Até aos dez anos não sabia quase nada sobre clubes ou sobre o mundo do futebol. Só sabia que adorava jogar. Não tínhamos televisão em casa e eu passava o tempo na rua a jogar". Estas três frases de Alexis Sánchez quando era jogador do Arsenal 'perseguiram' o chileno até Old Trafford, onde assinou pelo Manchester United e disse que desde criança sonhava jogar nos red devils.