António Salvador 'na pele' de agricultor: «Agora é que Bruno de Carvalho se vai rir!»

Numa altura em que se comemora o 97.º aniversário do Sp. Braga, António Salvador esteve a plantar árvores na Falperra, uma zona afetada pelos incêndios, numa missão solidária. O presidente dos minhotos pegou numa pá e meteu as mãos à obra, não deixando de dizer uma graçola com referências a um recente bate-boca com Bruno de Carvalho... Foi risada geral.