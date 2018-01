'Bicicleta' deitado e a dois toques: um lance à consideração de Ronaldo, Messi e Neymar

Com o Liverpool a correr atrás do prejuízo, os jogadores do West Bromwich Albion tiveram muito sangue frio e este lance de Chris Brunt é emblemático dessa atitude. No chão, o médio norte-irlandês devolveu a bola a um companheiro com dois toques, estilo 'bicicleta'. À consideração de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar