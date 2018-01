Carvalhal viu isto e deve ter pensado: quantos Ferrari se compram com 80 milhões?

O Swansea venceu o Liverpool graças a um golo de Alfie Mawson que nasce de um erro clamoroso de Virgil van Dijk, defesa-central que se transferiu do Southampton para os reds este mês por 80 milhões de euros. Carlos Carvalhal, treinador do Swansea, que no final fez a analogia do Ferrari no trânsito de Londres às quatro da tarde para explicar a sua estratégia, deve ter ficado a pensar depois de ver a fífia do internacional holandês...