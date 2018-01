Com a cara mais triste do Mundo, Conte diz que está feliz no Chelsea

Antonio Conte não deverá continuar no cargo de treinador do Chelsea na próxima temporada. O relacionamento entre o italiano e a administração do clube agravou-se desde o verão passado devido a contratações e a comunicação social britânica confronta-o em todas as oportunidades com o facto. E, a muito custo, Conte voltou a falar dizendo que está feliz quando a sua postura e expressão indicam o oposto:



"Acho que este tipo de situações são normais... estou a repetir sempre as mesmas coisas: sou o treinador, a minha tarefa é tentar fazer o melhor que posso por este clube, fazer com que os meus jogadores evoluam.

Como já disse, sobre o mercado de transferências é o clube que fala. Se houve novidades, logo vos digo.

Se está tudo bem entre mim a a administração em relação a transferências? Acho que isto é normal, mas ao mesmo tempo é algo que não quero discutir convosco.

Se fico depois do verão? Nada mudou... veio o verão, passou o verão e nada mudou desde então.

Se estou feliz? Sim, estou feliz. Estou feliz por trabalhar com os meus jogadores, por trabalhar neste clube e por todos os dias tentar desempnahr este cargo... sim."