«E esta Nani, consegues fazer?»: o desafio do Santa Clara que está a dar que falar

A dica não podia ser mais direta. "Hoje deixamos aqui um desafio ao internacional português Luís Carlos Almeida da Cunha, mais conhecido por Nani. Festejar golos da forma que ele o faz é fácil... mas e fazer o que o João Reis fez no último jogo[frente ao FC Porto B]? A marcar e a festejar, o nosso João foi rei!": assim se pode ler na legenda deste vídeo publicado na página de Facebook do Santa Clara. Aguarda-se agora a resposta do jogador da Lazio...