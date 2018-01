Esta é para quem acreditou que os adeptos do United vaiaram Rooney

O Manchester United deslocou-se na segunda-feira a Goodinson Park para defrontar o Everton, clube ao qual regressou Wayne Rooney. E os adeptos dos red devils mostraram que não esqueceram o avançado e capitão de equipa, entoando o cântico que lhe dedicaram. Uma atitude que nada tem que ver com queixas que circularam na redes sociais sobre insultos e vaias ao futebolista que representou o United entre 2004 e 2017.



O cântico é este:

"I saw my mate the other day

He said to me he saw the white Pele

So I asked, who is he?

He goes by the name of Wayne Rooney

Wayne Rooney, Wayne Rooney

He goes by the name of Wayne Rooney"



[Encontrei um amigo no outro dia

e ele disse-me que tinha visto o Pelé branco

Perguntei-lhe, quem é ele?

Ele chama-se Wayne Rooney

Wayne Rooney, Wayne Rooney

Ele chama-se Wayne Rooney]