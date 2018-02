Jogador russo assoa-se com nota de 5 mil rublos (70 euros) e gera indignação

O futebolista russo Stanislav Manáyev partilhou um vídeo nas redes sociais que está a gerar uma enorme onda de indignação. O jogador de 19 anos do FC Torno (3ª divisão do país) aparece a limpar o nariz a uma nota de 5 mil rublos (cerca de 70 euros) e faz comentários pouco abonatórios. "Podia dar esta nota a alguém que precise, mas estou com ranho." A atitude já foi criticada pelo ministro dos desportos russo, Pavel Kolobkov, bem como pelo chefe executivo do comité organizador do Mundial, Alexéi Sorokin.