Jorge Jesus lembra a "personalidade vincada" do jovem Sérgio Conceição

O treinador do Sporting recorda Sérgio Conceição como um "jovem com uma personalidade muito vincada". Os dois trabalharam juntos há 22 anos, era Jorge Jesus técnico do Felgueiras. Agora, quarta-feira, às 20h45, vão defrontar-se nas meias-finais da final four da Taça da Liga. [Vídeo: Liga TV]