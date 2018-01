Juvenil do Benfica correu meio-campo antes de marcar um golaço

A equipa de juvenis do Benfica derrotou na quarta-feira a Aspire Academy por 7-3, numa partida da Alkass International Cup na qual esteve a perder por 2-0 ao intervalo. Um dos protagonistas do triunfo foi Rafael Brito, autor de dois golos, um deles com uma arrancada desde o meio-campo, até a um cruzamento/remate que acabou no fundo da rede... com o contributo do guarda-redes.