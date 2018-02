Klopp até ficou 'engasgado' com o penálti assinalado pelo árbitro assistente

Jürgen Klopp é conhecido pela emotividade com que reage a situações de jogo e na receção do Liverpool ao Totenham o treinador dos reds não desiludiu ninguém. Basta prestar atenção à careta que Klopp fez em direção ao árbitro assistente (que assinalou o penálti que daria ao empoate aos spurs). O alemão entendeu que Virgil van Dijk não fez falta sobre Erik Lamela e parece ter ficado 'engasgado'... com qualquer coisa que queria dizer.