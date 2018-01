Lingard destruiu muro do Derby com um míssil teleguiado

O Manchester United recebeu o Derby County na terceira ronda da Taça de Inglaterra e sentiu muitss dificuldades para ultrapassar o adversário que ocupa o segundo lugar do Championship. Só aos 84 minutos é que os red devils marcaram e logo com um golo de bandeira, da autoria de um jogador que se está a afirmar cada vez mais como o grande protagonista da temporada, Jesse Lingard - foi o 11 golo do avançado inglês em 27 jogos. Romelu Lukaku ainda teve tempo para fazer o 2-0.