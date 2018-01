Lucas Vázquez perdeu a cabeça após eliminação da Taça do Rei

Não deu para disfarçar: no final do jogo da 2.ª mão dos quartos-de-final da Taça do Rei, os jogadores do Real Madrid não tiveram forma de disfarçar a desilusão... e a revolta pela eliminação. A Deportes Cuatro 'traduziu' o que o jovem extremo afirmou após o apito final, enquanto os companheiros de equipa, cabisbaixos, ouviam os assobios e viam os lenços brancos dna bancada. "Que p... de vergonha isto tudo", afirmou.