Luís Campos 'passou-se' no intervalo do Lille-PSG e o árbitro é que as pagou

O PSG venceu o Lille por 3-0 no sábado, em jogo da 24.ª jornada da liga francesa. Ao intervalo, os parisienses já venciam por 1-0, com golo de Berniche marcado aos 45+1' que, no entender de Luís Campos, foi marcado em posição irregular. Ora, isso mesmo fez questão de gritar o português, diretor desportivo do Lille, à equipa de arbitragem no intervalo, como revelam as imagens divulgadas pelo Canal+. "Três metros em fora de jogo. Como é que podem fazer isto? É incrível! Uma falta de respeito! Brincam com o trabalho das pessoas", afirmou