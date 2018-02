Mourinho com 'reforços' para a Champions

O Manchester United partiu esta tarde para Espanha onde, na quarta-feira, irá defrontar o Sevilha na 1.ª mão da Liga dos Campeões. Esta manhã, ainda em Inglaterra, Mourinho orientou o último treino dos red devils e contou com a presença de Ander Herrera, Marcus Rashford e Paul Pogba, trio que falhou o jogo da Taça de Inglaterra com o Huddersfield. Ibrahimovic também já participou no treino integrado com a equipa