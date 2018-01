Mourinho e a metáfora das laranjas que deve deixar Guardiola... com azia

O Manchester United assegurou a contratação de Alexis Sánchez com uma manobra rápida e precisa no mercado de transferência de inverno que apanhou de surpresa o Manchester City de Pep Guardiola, que tinha um pré-acordo com ficar com o avançado do Arsenal no final da temporada. José Mourinho abordou o tema em conferência de imprensa com declrações onde não faltam inderetas aos rivais citizesn... e Guardiola



"Nada, não lhe disse nada [para o convencer a vir para cá]. Não ouvi ninguém a choramingar. [A situação de] Alexis é um pouco a história ou será metáfora?... quando vês uma laranjeira com umas laranjas magníficas nos ramos mais altos mas como não chegas lá, tens de apanhar as que estão mais abaixo e então [como desculpa] dizes que não queres as outras lá de cima. Devo dizer, por que é justo que seja dito, que a minha contribuição para que o Alexis tenha vindo para cá foi 'zero'. Não fiz rigorosamente nada.



Não sei, não sei. O que sei é que se outros clubes o quisessem não [fracassaram] devido a dinheiro. De certeza que não. Se analisarem os números, o Manchester City gastou mais dinheiro, o Chelsea gastou mais dinheiro do que eu, penso que até o Everton gastou mais do que nós. Não sei, o Alexis podia ter ido para qualquer lado, tinha montes de hipóteses, mas decidiu vir para aqui e é a ele que lhe têm de perguntar porquê", disse o treinador do Manchester United.