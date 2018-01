Mourinho pode descansar: Alexis Sánchez deixou-se 'apanhar' a voar para Manchester

Demorou, mas já está: Alexis Sánchez chegou a Manchester neste domingo onde fará exames médicos para depois assinar contrato de quatro temporadas e meia com o United. O chileno ex-Arsenal partilhou a entrada para o avião privado que o levou de Londres para a cidade do norte de Inglaterra, onde alguns adeptos red devils faziam marcação cerrada nas redondezas do aeroporto.