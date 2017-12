Ninguém está habituado a ver estes 'falhanços' de Ronaldo

Corria o minuto 10 do clássico entre Real Madrid e Barcelona, quando Ronaldo teve uma oportunidade de ouro para abrir o marcador no Bernabéu. Após cruzamento rasteiro da esquerda e em posição privilegiada, o internacional português falhou o tempo de remate e viu a bola passar-lhe entre as pernas. A partida acabaria com um triunfo culé por 3-0.