O que Guardiola disse ao treinador do Bristol envergonha muitas equipas da Premier League

O Bristol deixou o Ethiad Stadium com um resultado que mantém intacta a esperança do apuramento para a final da Taça da Liga de Inglaterra. O Manchester City teve de se empenhar ao máximo diante da equipa do Championship, só conseguindo fazer o 2-1 aos 90'+2. No final, a transmissão televisiva mostrou os treinadores das duas equipas a conversar, com Pep Guardiola a gesticular tentando passar a uma ideia a Lee Johnson. E o técnico do Bristol revelou o que o espanhol lhe disse:

"Pep Guardiola disse-me que tínhamos jogado melhor do que a maioria das equipas da Premier League que

visitam o Manchester City. Uma coisa é certa, não estacionámos o autocarro."