O que se passou no túnel antes do clássico Real Madrid-Madrid

As câmaras do canal espanhol #0 captaram as imagens do túnel do Santiago Bernabéu antes do pontapé de saída do Real Madrid-Barcelona. A boa disposição entre Sergio Ramos e Piqué foi notória e o central catalão até teve tempo de mandar uma 'boca' sobre o novo 'logo' do capitão dos merengues que esta semana foi apresentado com as novas botas do jogador