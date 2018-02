Octávio Machado revela SMS de Bruno de Carvalho e clarifica a saída do Sporting

Octávio Machado, na CM TV, revelou uma mensagem de Bruno de Carvalho onde o líder leonino reconhece que o antigo diretor desportivo saiu por vontade própria. "Esperava que essa decisão me tivesse sido comunicada pessoalmente e não através de carta (...) Agradeço o seu trabalho (...)", escreveu. No final, pediu a Octávio que não comparecesse no seu casamento.