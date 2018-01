Os reis do rock 'n' roll, ou como Mourinho 'destruiu' Scholes em três minutos

O Manchester United venceu o Everton (2-0) na deslocação a Goodinson Park com Paul Pogba em bom nível e José Mourinho não deixou passar a oportunidade para responder a Paul Scholes, antigo médio dos red devils que tem feito críticas duras aos desempenhos do francês e também ao trabalho do treinador português. Estes são os três minutos em que Mourinho arrasou Scholes na conferência de imprensa após o jogo da Premier League:



"A única coisa que o Scholes faz é criticar. O Pogba tenta fazer o seu melhor sempre e por vezes joga muito bem, outras joga bem e outras nem tanto. O Pogba não tem culpa de ter feito muito mais dinheiro do que o Scholes. Não é culpa dele... É apenas assim que o futebol funciona.

Penso que o Scholes ficará na história como um jogador fenomenal, mas não como comentador. Por isso prefiro-lo vê-lo como um jogador fenomenal, que deu tanto ao clube que representou e ao qual dou a minha humilde contribuição. Todos os dias tento o meu melhor e, se um dia o Paul decidir ser treinador, espero que tenah 25% do sucesso que eu tive. São seis títulos. Se ele tiver 25% do que eu tive pode ficar muito feliz. Mas na minha opinião o Paul Scholes foi um dos melhores jogadores que vi atuar no meio campo. Deu tanto ao meu clube que só lhe posso agradecer pelo prestígio que tem baseado em pessoas como ele."