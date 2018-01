Questionaram Mourinho sobre interesse do United em Ronaldo... e ele fez de 'bombeiro'

José Mourinho recusou comentar os rumores em torno do interesse do Manchester United em Cristiano Ronaldo por respeito ao clube onde trabalhou emnytre 2010 e 2013.



"Com o momento que o Real Madrid está a atravessar, acho que eu devo ser o último a juntar algum 'combustível' ao 'fogo'. O Real Madrid está a 'arder'... os resultados não são bons, é um clube onde trabalhei durante três anos e com o qual me preocupo. Serei o último a querer pegar 'incendiar' [a situação]. Por isso, e para colocar alguma 'água no fogo', direi que o Cristiano é um jogador que qualquer treinador quer, que qualquer clube quer, mas que só um treinador e só um clube podem ter - Zidane e Real Madrid", disse o treinador do Manchester United à margem da conferência d eimprensa do jogo da Taça de Inglaterra, frente ao Yeovil Town.