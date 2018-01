Rüdiger foi buscar a bola mas apanhou pela frente com um adepto... brincalhão

Com o Chelsea 'amarrado' a um empate (0-0) em casa do Norwich, não havia tempo a perder e Antonio Rüdiger decidiu ir buscar uma bola fora do terreno de jogo para apressar as coisas e evitar o jogo de desempate na Taça de Inglaterra. O defesa-central dos blues não contava é ter pela frente um adepto brincalhão...