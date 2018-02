Se o olhar de Mourinho já 'matava' comentadores, imaginem as palavras

José Mourinho reagiu esta sexta-feira de forma contundente à especulação sobre problemas de relacionamento com Paul Pogba, astro do Manchester United que estaria descontente sobre o posicionamento em campo no esquema tático do treinador português. Mourinho começou por explicar que dispôs a sua em 4x3x3 frente ao Newcastle ao contrário do que os comentadores disseram - falaram em 4x2x3x1 -, que é o sistema preferido do médio, atuando sobre a esquerda, à frente de Nemanja Matic. Mas ganhou fôlego e como já tinha falado em mentiras acabou por classificar o que alguns comentadores dizem como "m****".