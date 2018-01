Será que o prémio do PSG para Cavani reflete clima de poupança por causa de Neymar?

Edinson Cavani fez o 157.º golo pelo Paris Saint-Germain (PSG) e tornou-se no melhor marcador da história do clube francês, um dos mais ricos do Mundo desde que a Qatar Sports Investments assumiu o controlo acionista em 2012, como é prova o investimento de 222 milhões de euros na contratação de Neymar. O PSG decidiu premiar o uruguaio e seria de esperar que o uruguaio recebesse algo valioso das mãos do presidente Nasser Al-Khelaifi. Mas não foi assim. O avançado teve direito a uma miniatura dele próprio... 2D.