Sérgio Conceição fez a pergunta a que quis responder

Numa altura em que a conferência de imprensa estava à volta das polémicas mais recente, Sérgio Conceição recusou-se a comentar as palavras de Bruno de Carvalho e ele próprio lançou a pergunta seguinte. "Se me falar sobre a utilização dos quatro laterais na Amoreira, já sou capaz de responder...". E explicou a opção. "Se me perguntar depois do jogo se foi a correta... não foi, porque estamos a perder."