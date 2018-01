Spartak Moscovo arrasado no Twitter por causa deste vídeo

O Spartak Moscovo entregou a gestão da conta do clube no Twitter a Giorgi Jikia durante uma parte do treino e um post que terá sido feito pelo defesa-central provocou uma onda de críticas que ultrapassou as fronteiras da Rússia, com racismo como ponto de partida. Luiz Adriano, Pedro Rocha e Fernando são filmados a trabalhar à parte e as imagens são acompanhadas por uma frase infeliz, que alude à cor da pele dos três brasileiros, a qual está ainda escrita no post: "Vejam como o chocolate derrete ao sol."