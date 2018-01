Trio da frente do Arsenal superior ao do City? Carragher disse que sim e foi 'trucidado'

A opinião de Jamie Carragher faz algum sentido. Mesut Özil, Alexis Sánchez e Alexandre Lacazette não ficam atrás de Leroy Sané, Raheem Sterling e Sergio Agüero/Gabriel Jesus. É certo que o trio da frente do Manchester City foi determinante para catapultar a equipa para a liderança folgada na Premier League, mas atrás há uma defesa sólida e um meio campo 'intenso' e criativo. Algo que não existe no Arsenal... Uma coisa é a teoria e outra é a prática e assim o antigo central e capitão do Liverpool está a sofrer um violento ataque na Internet depois de ter dito isto na Sky Sports após o Arsenal-Chelsea (2-2), na noite de quarta-feira:

"O trio da frente do Arsenal é melhor do que o do Manchester City, [Leroy] Sané, [Raheem] Sterling e [Sergio] Agüero. Agumas pessoas podem não concordar com isto, mas [a realidade] anda lá muito perto. Vemos o desempenho desta noite e de todos os jogos grandes em casa, mas o esforço deles cai por terra devido ao que está atrás. É o memso que tenho vindo a dizer há anos. O processo defensivo [do Arsenal] é pobre e básico."