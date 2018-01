Zidane tenta fugir ao tema Neymar e acaba por elogiar o brasileiro

Zinedine Zidane foi questionado sobre Neymar, jogador que é dado como a prioridade de florentino Pérez para a próxima temporada. O treinador quis fugir à pergunta, mas acabou por elogiar o internacional brasileiro, que no verão passado trocou o Barcelona pelo PSG. "Não falo de jogadores que não são meus. Mas, dito isso que é muito importante, está claro que é um grande jogador, que encanta todo o mundo do futebol", disse o técnico merengue, este sábado, na conferência de imprensa de antevisão do encontro entre o Real Madrid e o Deportivo, da 20.ª jornada da liga espanhola.