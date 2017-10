Thiago Silva, experiente defesa do Paris Saint-Germain, sabe bem como é difícil travar Cristiano Ronaldo e fez questão de o explicar à imprensa. Na véspera do duelo com o Real Madrid, na Liga dos Campeões 2015/16, o brasileiro começou por elogiar o craque português.

"Cristiano Ronaldo reúne em si todas as qualidades possíveis; remata bem com os dois pés e de cabeça, surge no flanco e dentro da área, perto da baliza ou longe dela", referiu o defesa dos parisienses.

Continuar a ler

Questionado sobre a melhor maneira de bloquear Cristiano, o defensor apontou… aos colegas de CR7: "Pode parecer estranho, mas a melhor forma de travar Ronaldo é… impedir que os companheiros lhe passem a bola".

Autor: Luís Miroto Simões