Habituado aos hat tricks dentro das quatro linhas, Cristiano Ronaldo já provou que também os sabe fazer fora delas. Foi assim há precisamente três anos, quando numa só noite conquistou três galardões na gala da liga espanhola.O avançado do Real Madrid começou por levantar o troféu de melhor jogador do campeonato em 2013/14, somando depois o título de melhor avançado da mesma época. Mas como não há duas sem três, Cristiano Ronaldo foi novamente chamado ao palco para mais um troféu: o de melhor golo num remate que havia feito com o calcanhar diante do Valencia.Surpreendido com os três prémios numa só gala, Ronaldo falou aos presentes para dizer que... estava sem palavras: "Já nem sei o que dizer. Este é o último, não é? Muito bem, um hat trick de prémios. Foi uma noite muito bonita".

Autor: Luís Miroto Simões