A polémica ainda estava ao rubro depois de Blatter ter dito que preferia Messi a Cristiano Ronaldo e ter caricaturado as atitudes do português dentro e fora do relvado. Entre as muitas vozes que se levantaram contra o então presidente da FIFA Jorge Jesus."Não sei muito bem o significado das declarações e nem sei em que contexto foram proferidas. Mas, mesmo que fosse numa situação de brincadeira, com a responsabilidade que tem, nunca poderia ter dito oque disse. E não digo isto só pelo Cristiano Ronaldo ser português. Digo-o porque tem demonstrado em todo o Mundo, por todos os campeonatos em que passou, que é um jogador de outro planeta. O presidente da FIFA tem de perceber que as vedetas são os futebolistas e não é ele. O Ronaldo é uma vedeta; ele tem de respeitá-lo e não o respeitou", assumiu Jesus a 30 de outubro de 2013, deixando depois clara a sua preferência em relação ao melhor jogador do Mundo."Como treinador, também diria que são os dois melhores jogadores do Mundo, mas se tivesse de votar, escolheria sempre o Cristiano Ronaldo, como é óbvio."